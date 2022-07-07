Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева после инсультов

Вдова Иосифа Кобзона Нелли раскрыла подробности частной жизни певца Бориса Моисеева после инсультов. Фото: из открытых источников Вдова Кобзона рассказала о здоровье Бориса Моисеева, перенесшего два инсульта и переставшего появляться на публике.