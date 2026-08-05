Алексей Подщеколдин: Рост продаж Mazda и Toyota в 2026 году

В первой половине 2026 года в России отмечен резкий рост продаж автомобилей Mazda и Toyota. Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин поясняет, что успех связан с параллельным импортом и высокой популярностью этих брендов среди русских.
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