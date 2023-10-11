DSM: в России падают продажи витамина D на фоне окончания пандемии COVID-19

По данным DSM Group стало известно, что продажи витамина D в России за первые восемь месяцев 2023 года сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года после продолжительного роста, это произошло в том числе на фоне окончания пандемии коронавируса.
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