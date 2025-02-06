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Царьград

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Власти Украины не могут говорить с Россией: Для объяснения причин румынскому политику хватило одного предложения

Власти Украины не могут говорить с Россией: Для объяснения причин румынскому политику хватило одного предложения

Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ убеждена, что нынешние власти Украины не могут говорить с Россией за столом переговоров.

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