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Петербургский дневник

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В квартире на Лахтинской улице прикрыли подпольное казино

В квартире на Лахтинской улице прикрыли подпольное казино

В полицию доставили трех администраторов и трех игроков В Петроградском районе Петербурга сотрудники полиции прикрыли незаконное игорное заведение, которое располагалось в одной из квартир дома 3 по Лахтинской улице.

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