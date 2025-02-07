В квартире на Лахтинской улице прикрыли подпольное казино

В полицию доставили трех администраторов и трех игроков В Петроградском районе Петербурга сотрудники полиции прикрыли незаконное игорное заведение, которое располагалось в одной из квартир дома 3 по Лахтинской улице.
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