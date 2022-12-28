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Леброн Джеймс забросил с отклонением, развернувшись в воздухе

Леброн Джеймс забросил с отклонением, развернувшись в воздухе

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Орландо» исполнил красивый бросок с отклонением, развернувшись в воздухе.

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