Вожатые служебных собак подразделения военной полиции ВВО в Забайкалье отработали охрану особо важных объектов

В ходе мероприятия кинологи с собаками выполнили более 10 функциональных элементов, в том числе обезвреживание условных террористов, проникших на территорию военного городка, задержание и конвоирование нарушителя, патрулирование и обход периметра охраняемого объекта.
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