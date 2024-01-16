Канчельскис пригласил Мостового на стажировку в «Мурас Юнайтед»: «В Кыргызстане у Саши все срастется, может. Приглашаем!»

Канчельскис возглавил клуб из чемпионата Кыргызстана в декабре, подписав соглашение на год. «Если Мостовой не поехал на стажировку в «Енисей» и «Оренбург», то вы думаете, он сюда, в Кыргызстан поедет? Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение.