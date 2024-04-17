Кабмин Оренбургской области: построенная жителями дамба сдержала воду от паводка

Жители ЖК «Перовский» в Оренбурге сами возвели насыпную дамбу, спасая поселок от паводка. Несмотря на несанкционированное строительство, чиновники не намерены наказывать жителей, отмечая, что «насыпь помогла сберечь поселок».
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