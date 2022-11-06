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Экс-глава Минобороны Греции призвал готовиться к войне с Турцией

Экс-глава Минобороны Греции призвал готовиться к войне с Турцией

Афины должны быть готовы к войне с Турцией. Об этом заявил бывший министр обороны Греции Евангелос Апостолакис, выступая на мероприятии в Никосии, посвященному вопросу о делимитации морских зон в Восточном Средиземноморье, передает издание Milliyet.

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