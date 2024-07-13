Фитнес-центр "Кимберли" в Москве закрылся, не возместив посетителям потери

Крупный фитнес-центр "Кимберли" закрылся в Москве. При этом руководство клуба не предупредило оплативших абонементы посетителей о прекращении работы, рассказала РЕН ТВ пострадавшая женщина, которая была членом фитнес-клуба.
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