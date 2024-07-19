Депутаты NFP и лагеря Макрона отказались пожимать руку депутату RN

Полное пренебрежение к депутату «Национального собрания» (RN) показали депутаты альянса левых сил и президентского лагеря во время выборов председателя нижней палаты парламента Франции, 18 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии