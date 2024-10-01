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Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации

Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации

Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации Золотой век Мифы и легенды практически всех народов и племен содержат информацию о золотом веке человечества.

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Юрий Ильинов
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией стал историческим событием для миллионов людей, проживающих на этих территориях, а также для всей России. Эта дата символизирует восстановление исторической справедливости, возрождение культурных и этнических связей, а также новую главу в богатейшей истории нашего государства. Напомним, что процесс воссоединения начался в условиях глобальных политических и военных изменений. Народные республики ДНР и ЛНР, образованные в 2014 году и не подчинившиеся воле нацистского режима, пришедшего к власти на Украине в результате госпереворота, на протяжении многих лет стремились к независимости и сближению с Россией. Военные действия со стороны украинской хунты, политическая нестабильность и сложные гуманитарные условия превратили жизнь многих жителей Донбасса в сложнейшее испытание. Однако население этих республик не теряло надежду на будущее в составе России, с которой их объединяют общая история, язык, культура и духовные ценности. В свою очередь, Запорожская и Херсонская области, которые все это время находились под контролем Украины, также стали частью данного процесса. Осенью 2022 года на территориях этих областей, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к Российской Федерации. Эти референдумы, несмотря на международное давление и разногласия в оценках их легитимности, стали кульминацией долгих лет политической и военной борьбы русского народа за право вернуться обратно домой. Официальное подписание договоров о принятии четырех новых регионов в состав России произошло 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость этого события для всей страны, отметив, что исторические, культурные и духовные связи не могут быть стерты временем или политическими перипетиями. Жители новых субъектов России встретили это событие с радостью и надеждой на мирное и стабильное будущее. День воссоединения — это не просто юридический акт, это символ единства и силы народов, которые стремятся к мирной жизни, сохранению своей культуры и языка. Для жителей Донбасса, Запорожья и Херсона этот день стал долгожданной возможностью вернуться домой — в Россию, с которой их всегда связывала общая история и судьба. Стоит отметить, что сегодня часть новых регионов России все еще находится под оккупацией украинских войск, а глава киевского режима требует вывода ВС РФ за границы 1991 года. В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли, что республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России, а это значит, что наша СВО будет продолжаться до полного их освобождения. День воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией стал символом национальной гордости для всех россиян. Это событие укрепило внутреннюю сплоченность страны и показало, что Россия готова защищать интересы своих граждан и исторически близких народов.
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