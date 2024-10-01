Юрий Ильинов

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией стал историческим событием для миллионов людей, проживающих на этих территориях, а также для всей России. Эта дата символизирует восстановление исторической справедливости, возрождение культурных и этнических связей, а также новую главу в богатейшей истории нашего государства. Напомним, что процесс воссоединения начался в условиях глобальных политических и военных изменений. Народные республики ДНР и ЛНР, образованные в 2014 году и не подчинившиеся воле нацистского режима, пришедшего к власти на Украине в результате госпереворота, на протяжении многих лет стремились к независимости и сближению с Россией. Военные действия со стороны украинской хунты, политическая нестабильность и сложные гуманитарные условия превратили жизнь многих жителей Донбасса в сложнейшее испытание. Однако население этих республик не теряло надежду на будущее в составе России, с которой их объединяют общая история, язык, культура и духовные ценности. В свою очередь, Запорожская и Херсонская области, которые все это время находились под контролем Украины, также стали частью данного процесса. Осенью 2022 года на территориях этих областей, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к Российской Федерации. Эти референдумы, несмотря на международное давление и разногласия в оценках их легитимности, стали кульминацией долгих лет политической и военной борьбы русского народа за право вернуться обратно домой. Официальное подписание договоров о принятии четырех новых регионов в состав России произошло 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость этого события для всей страны, отметив, что исторические, культурные и духовные связи не могут быть стерты временем или политическими перипетиями. Жители новых субъектов России встретили это событие с радостью и надеждой на мирное и стабильное будущее. День воссоединения — это не просто юридический акт, это символ единства и силы народов, которые стремятся к мирной жизни, сохранению своей культуры и языка. Для жителей Донбасса, Запорожья и Херсона этот день стал долгожданной возможностью вернуться домой — в Россию, с которой их всегда связывала общая история и судьба. Стоит отметить, что сегодня часть новых регионов России все еще находится под оккупацией украинских войск, а глава киевского режима требует вывода ВС РФ за границы 1991 года. В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли, что республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России, а это значит, что наша СВО будет продолжаться до полного их освобождения. День воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией стал символом национальной гордости для всех россиян. Это событие укрепило внутреннюю сплоченность страны и показало, что Россия готова защищать интересы своих граждан и исторически близких народов.