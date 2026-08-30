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В Наро-Фоминске пропал 12-летний мальчик

В Наро-Фоминске пропал 12-летний мальчик

В подмосковном городе Наро-Фоминске пропал 12-летний мальчик в воскресенье, 30 августа. Об этом в телеграм-канале сообщил волонтерский поисковый отряд «Спас град».

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