Экс-зампред правительства Подмосковья Бронштейн пропал без вести на СВО

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, обвиняемый во взяточничестве, пропал без вести в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО).
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