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Регионы России

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Защитник «Реала» Рауль Асенсио лишён водительских прав на восемь месяцев за пьяное вождение

Защитник «Реала» Рауль Асенсио лишён водительских прав на восемь месяцев за пьяное вождение

Защитник футбольного клуба «Реал» Рауль Асенсио был лишён водительских прав сроком на восемь месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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