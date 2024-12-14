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«Представьте масштаб катастрофы»: Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника

«Представьте масштаб катастрофы»: Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника

Журналистка Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ оценила риск потери Абхазии как союзника.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Лучше. В. Армении. Наведёт. Порядок.. В. Абхазии. Грузия. Займётся
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