Синоптик Вильфанд: март начнется в Москве с аномально высокой температуры

Весна в столичном регионе начнется с аномально теплой погоды. Так, в первый день марта в Москве температура воздуха превысит среднесуточную норму на два градуса, а затем аномалия достигнет четырех градусов, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.