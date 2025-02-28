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Синоптик Вильфанд: март начнется в Москве с аномально высокой температуры

Синоптик Вильфанд: март начнется в Москве с аномально высокой температуры

Весна в столичном регионе начнется с аномально теплой погоды. Так, в первый день марта в Москве температура воздуха превысит среднесуточную норму на два градуса, а затем аномалия достигнет четырех градусов, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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