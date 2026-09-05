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Тульские новости

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В Туле завершается строительство мемориала «Наша сила в единстве»

В Туле завершается строительство мемориала «Наша сила в единстве»

Новый памятник посвящен легендарной танковой колонне «Димитрий Донской» — именно здесь в 1944 году состоялась торжественная передача 40 боевых машин, приобретенных на средства православных прихожан.

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