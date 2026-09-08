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Разрыв после 17 лет союза, измена и чужбина: почему расстались Ирина Селезнева и Максим Леонидов

Разрыв после 17 лет союза, измена и чужбина: почему расстались Ирина Селезнева и Максим Леонидов

Эта история начиналась со студенческой романтики, домашних бутербродов и трогательной заботы, а выросла в семнадцатилетний брак.

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