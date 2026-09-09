Из Петербурга в Москву: в команде Канье Уэста сделали заявление о концерте

Команда Канье Уэста нацелена провести концерт в Москве. Об этом сообщил 5-tv.ru источник со стороны артиста.
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