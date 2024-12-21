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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшкин об 1:3 с Минском: «Ак Барс» не бросал, передерживал шайбу, глупо удалялся. В 3-м периоде добавили эмоций, и игра смотрелась иначе»

– Какие причины поражения можете назвать? – Причина простая – не бросали, передерживали шайбу, глупо удалялись.

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