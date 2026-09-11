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Игорь Бочкин и Анна Легчилова: роман на Белорусском вокзале, предложение в общаге и 20 лет вместе

Игорь Бочкин и Анна Легчилова: роман на Белорусском вокзале, предложение в общаге и 20 лет вместе

История Игоря Бочкина и Анны Легчиловой укладывается в сюжет лирической комедии, где романтика соседствует с неожиданными поворотами судьбы.

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