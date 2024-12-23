Лучших фольклористов из числа КМНС отметили на Ямале

В Салехарде завершился конкурс, в котором определили лучших мастеров фольклорного жанра. Мероприятие было направлено на сохранение культурного наследия коренных народов Ямала, сообщили в правительстве округа.
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