Dragonkin: The Banished: Превью по ранней версии Выпускать дьяблоид лишь через пару мес...

Dragonkin: The Banished: Превью по ранней версииВыпускать дьяблоид лишь через пару месяцев после Path of Exile II — это мужество, глупость или самоубийство? Или с Dragonkin: The Banished не всё так плохо и у игры есть шансы? Делимся впечатлениями от ранней версии.