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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Dragonkin: The Banished: Превью по ранней версии Выпускать дьяблоид лишь через пару мес...

Dragonkin: The Banished: Превью по ранней версии Выпускать дьяблоид лишь через пару мес...

Dragonkin: The Banished: Превью по ранней версииВыпускать дьяблоид лишь через пару месяцев после Path of Exile II — это мужество, глупость или самоубийство? Или с Dragonkin: The Banished не всё так плохо и у игры есть шансы? Делимся впечатлениями от ранней версии.

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