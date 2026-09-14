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Жители Югры заметили разгуливающего по Нягани медведя

Жители Югры заметили разгуливающего по Нягани медведя

В одном из городов ХМАО заметили медведя. После жалоб жителей сотрудники полиции обследовали территорию и нашли следы хищника, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

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