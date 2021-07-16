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Опыт компании. Танцуют от печки: как инвестиции расширили возможности «Сибстекла»

Опыт компании. Танцуют от печки: как инвестиции расширили возможности «Сибстекла»

На фоне общего спада экономической активности, связанного с карантинными ограничениями, на «Сибстекле» (актив РАТМ Холдинга) реализовали масштабный инвестиционный проект, стоимостью более 1,5 млрд рублей: новая стекловаренная печь вышла на плановые показатели — в компании рассчитывают увеличить производительность стекольных комплексов на 30%.

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