Опыт компании. Танцуют от печки: как инвестиции расширили возможности «Сибстекла»

На фоне общего спада экономической активности, связанного с карантинными ограничениями, на «Сибстекле» (актив РАТМ Холдинга) реализовали масштабный инвестиционный проект, стоимостью более 1,5 млрд рублей: новая стекловаренная печь вышла на плановые показатели — в компании рассчитывают увеличить производительность стекольных комплексов на 30%.