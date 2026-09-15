Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но смягчил её.
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