ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Olga
    Привет, инсулинорезистентность!Сколько раз в ден...
  • Светлана Зуева
    🤣Неврологи выяснил...
  • Людмила Свириденко
    Одним словом, болит голова, ну и не морочь её себе. Выпил таблетку и пошёл по делам))). Правда те же врачи советуют в...Неврологи выяснил...

Неврологи выяснили, почему болит голова при повышенном давлении

Неврологи выяснили, почему болит голова при повышенном давлении

Микротромбы в мелких артериях? Сосудистый спазм? Нарушение венозного оттока? Еще версии? Вспоминаю картину из своей юности, когда я пришел работать терапевтом в одну из поликлиник нашего города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий
&quot;...головная боль может быть и связана с повышенным АД. А может быть и не связана... &quot;. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неведомо... (Карнавальная ночь)
Ответить
3 час.
Людмила Свириденко
Одним словом, болит голова, ну и не морочь её себе. Выпил таблетку и пошёл по делам))). Правда те же врачи советуют выяснить, от чего голова болит, но.... поскольку они и сами не знают, значит и им  голову не морочим, ибо без толку.
Ответить
3 час.
СЗ
Светлана Зуева
🤣
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх