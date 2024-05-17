Микротромбы в мелких артериях? Сосудистый спазм? Нарушение венозного оттока? Еще версии? Вспоминаю картину из своей юности, когда я пришел работать терапевтом в одну из поликлиник нашего города.
Неврологи выяснили, почему болит голова при повышенном давлении
Комментарии
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Дмитрий
"...головная боль может быть и связана с повышенным АД. А может быть и не связана... ". Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неведомо... (Карнавальная ночь)
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3 час.
Людмила Свириденко
Одним словом, болит голова, ну и не морочь её себе. Выпил таблетку и пошёл по делам))). Правда те же врачи советуют выяснить, от чего голова болит, но.... поскольку они и сами не знают, значит и им голову не морочим, ибо без толку.
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3 час.
СЗ
Светлана Зуева
🤣
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2 час.
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