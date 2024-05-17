Неврологи выяснили, почему болит голова при повышенном давлении

"...головная боль может быть и связана с повышенным АД. А может быть и не связана... ". Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неведомо... (Карнавальная ночь)

Людмила Свириденко

Одним словом, болит голова, ну и не морочь её себе. Выпил таблетку и пошёл по делам))). Правда те же врачи советуют выяснить, от чего голова болит, но.... поскольку они и сами не знают, значит и им голову не морочим, ибо без толку.