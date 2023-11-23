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  • Алекс Сэм
    Ну и где б**** 22 фотографии? Вообще ни одной22 неоднозначные ...
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Что мы сделали с Землей

Что мы сделали с Землей

Давайте вместе узнаем о том, как человечество изменило планету Земля за последние полвека. Наглядно плоды наших трудов демонстрируются на специальном сайте НАСА Images of change («Образы перемен»), где снятые с интервалом в 5, 10, 50, 100 лет фотографии (прежде всего спутниковые) показывают, как было — и как стало.

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