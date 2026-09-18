Магнитная буря в Нижнем Новгороде продлится 4 дня и достигнет 5 баллов

Жителей Нижнего Новгорода ожидает продолжительный период геомагнитной активности. Уже на предстоящей неделе в городе прогнозируется магнитная буря, которая продлится четверо суток, а её интенсивность будет достигать пяти баллов.
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