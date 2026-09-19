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Актеры учились искать сокровища для фильма и случайно нашли настоящий доспех XIX века

Актеры учились искать сокровища для фильма и случайно нашли настоящий доспех XIX века

© Getty Images Все начиналось как подготовка к съемкам. Актеры новой экранизации романа Корнеля Макушиньского «Сатана из седьмого класса» приехали во дворец Пелашковице в Нижней Силезии, чтобы на практике увидеть, как работают настоящие поисковики.

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