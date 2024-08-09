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ТАСС: освобожден осужденный по делу об убийстве Немцова, он уехал на спецоперацию

ТАСС: освобожден осужденный по делу об убийстве Немцова, он уехал на спецоперацию

Один из осужденных по уголовному делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, бывший прапорщик полиции из Чечни Темирлан Эскерханов освободился из колонии и принимает участие в специальной военной операции России на Украине.

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