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Шалимов о голе Угальде «Факелу»: «Чистый фарт. Сориентировался и классно сыграл, но мяч даже после касания от соперника прилетел ему прямо в голову»

Игорь Шалимов оценил победный гол форварда « Спартака » Манфреда Угальде в матче 9-го тура РПЛ с « Факелом » (1:0) на 91-й минуте.

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