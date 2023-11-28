В Смоленске салон ритуальных услуг за покосившийся памятник выплатит компенсацию

Гарантийный срок работ составлял два года Смолянка Котова обратилась в суд с иском к салону ритуальных услуг о компенсации недостатков выполненных работ по изготовлению и установке ответчиком памятника из гранита, а также договор оказания услуг по заливке бордюра, укладке брусчатки, демонтажу и установке ограждения, изготовлению и установке скамейки.