Есть ли в космосе планеты, связанные с Крымом?

Есть ли в космосе астрономические объекты, связанные с Крымом и правда ли что к разработке системы ГЛОНАСС причастны астрономы, «Крымской газете» рассказала директор Крымской астрофизической обсерватории РАН Алла Ростопчина-Шаховская.
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