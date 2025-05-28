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Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается

Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается

Здоровье Врачи Малышевой дали рекомендации метеозависимым. Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается На Солнце из-за влияния корональной дыры усилился солнечный ветер, который принес 28 мая на Землю магнитную бурю.

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