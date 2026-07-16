Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла решение выделить Украине средства на покупку дронов, что, по мнению финского политика Армандо Мема из партии "Альянс свободы", может привести к эскалации конфликта между Европой и Россией.
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