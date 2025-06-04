Нижегородские архивисты подготовили выставку документов к 140-летию со дня рождения Якова Свердлова

Сотрудники Центрального архива Нижегородской области подготовили выставку архивных документов к 140-летию со дня рождения Якова Михайловича Свердлова — революционера, политического и государственного деятеля.
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