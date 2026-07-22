«Спасибо российской кормушке!»: семью Игоря Крутого «поймали» на миллионных выплатах в бюджет США

ЮГ

Юрий Гаврилов

Ну артисты хотьне воруют. Потому что к бюджету они отношения не имеют. Купили квартиры в США ,посчитали что так им нужнее, но на свои заработанные деньги. Я вот на концерты российских звёзд эстрады не хожу. Моих денег в их американской недвижимости нет. А как быть с чиновниками категории А у которых ,как говорят злые языки , роскошные виллы за бугром в странах НАТО? Ладно бы на свои покупали, а то ведь на ворованные из росситйского бюджета денежки.