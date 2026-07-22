Из мира богатых и знаменитых пришли очередные «лайфхаки», как платить поменьше налогов.
«Спасибо российской кормушке!»: семью Игоря Крутого «поймали» на миллионных выплатах в бюджет США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮГ
Юрий Гаврилов
Ну артисты хотьне воруют. Потому что к бюджету они отношения не имеют. Купили квартиры в США ,посчитали что так им нужнее, но на свои заработанные деньги. Я вот на концерты российских звёзд эстрады не хожу. Моих денег в их американской недвижимости нет. А как быть с чиновниками категории А у которых ,как говорят злые языки , роскошные виллы за бугром в странах НАТО? Ладно бы на свои покупали, а то ведь на ворованные из росситйского бюджета денежки.
Ответить
1 м.
Валерий Светлый
ВСТАЕТ ВОПРОС: КТО ЖЕ СОЗДАЛ ТАКУЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОРМУШКУ ДЛЯ ИЖДИВЕНЦЕВ И ПРИКРЫВАЕТ ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАВОМ?ОТВЕТ НА ЛАДОНИ: ПАПА.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии