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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Bloober Team объяснили, почему для ремейка была выбрана Silent Hill 2, а не первая часть B...

Bloober Team объяснили, почему для ремейка была выбрана Silent Hill 2, а не первая часть B...

Bloober Team объяснили, почему для ремейка была выбрана Silent Hill 2, а не первая частьBloober Team, студия, которая в настоящее время переделывает классику ужасов Silent Hill 2, объяснила, почему она не начала с первой игры серии.

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