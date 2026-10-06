Человечество к 2050 году: 9,7 млрд и двойная экономика — что ждет планету?

Представьте: через 27 лет на планете будет жить на 1,4 миллиарда человек больше, чем сегодня. По данным ОПЕК, к 2050 году население Земли достигнет отметки в 9,7 миллиарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым