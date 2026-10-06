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Человечество к 2050 году: 9,7 млрд и двойная экономика — что ждет планету?

Представьте: через 27 лет на планете будет жить на 1,4 миллиарда человек больше, чем сегодня. По данным ОПЕК, к 2050 году население Земли достигнет отметки в 9,7 миллиарда.

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