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Несекретные материалы

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Польша сейчас: Идёт атака, КПП на границе экстренно закрывают

Пункты пропуска на границы Польши с Украиной экстренно закрыли – людей не пропускают. "Герани" летят над Волынью курсом на Польшу.

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