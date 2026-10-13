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Красный Север

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На Ямале более 30 тысяч детей получили сертификаты к школе

На Ямале более 30 тысяч детей получили сертификаты к школе

С помощью региональных сертификатов на подготовку к учебному году более 30 тысяч ямальских школьников смогли приобрести все необходимое для занятий: от одежды и обуви до канцелярских принадлежностей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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