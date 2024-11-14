Украина заявила, что не намерена создавать ядерное оружие

Украина придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не планирует создавать ядерное оружие, заявил официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
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