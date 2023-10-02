Китайское чудо: необычные новинки из КНР

Если новости о премьерах европейских, американских и японских автопроизводителей стали для россиян заметками из параллельной вселенной, то китайские новинки вызывают не только теоретический, но и практический интерес.
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