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Катастрофа на руднике «Пионер»: задержан директор, 13 человек остаются под завалами в затопленной шахте

Катастрофа на руднике «Пионер»: задержан директор, 13 человек остаются под завалами в затопленной шахте

Катастрофа на руднике «Пионер»: задержан директор, 13 человек остаются под завалами в затопленной шахте Ирэн ОрлонскаяВ Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности.

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