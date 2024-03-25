Катастрофа на руднике «Пионер»: задержан директор, 13 человек остаются под завалами в затопленной шахте Ирэн ОрлонскаяВ Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности.
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