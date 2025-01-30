«Немыслимые бюджетные средства „освоены“, но делать в регионах никто и ничего не хочет»

После проверок исполнения проекта «Оздоровление Волги» в лучшую сторону ничего не поменялось. Вместо исправления выявленных в ходе проводившегося парламентского аудита по исполнению этого важного нацпроекта в регионах идет «бесполезное пережевывание» и рисование дорожных карт в регионах.
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