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«Немыслимые бюджетные средства „освоены“, но делать в регионах никто и ничего не хочет»

«Немыслимые бюджетные средства „освоены“, но делать в регионах никто и ничего не хочет»

После проверок исполнения проекта «Оздоровление Волги» в лучшую сторону ничего не поменялось. Вместо исправления выявленных в ходе проводившегося парламентского аудита по исполнению этого важного нацпроекта в регионах идет «бесполезное пережевывание» и рисование дорожных карт в регионах.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;успешные манагеры&quot;! что с них взять, кроме собственно шкуры?
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