«Немыслимые бюджетные средства „освоены“, но делать в регионах никто и ничего не хочет»

После проверок исполнения проекта «Оздоровление Волги» в лучшую сторону ничего не поменялось. Вместо исправления выявленных в ходе проводившегося парламентского аудита по исполнению этого важного нацпроекта в регионах идет «бесполезное пережевывание» и рисование дорожных карт в регионах.