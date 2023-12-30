Горемыкин вручил госнаграды отличившимся в боях на Запорожском направлении

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые отличились при выполнении боевых задач на Запорожском направлении.
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