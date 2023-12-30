Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Вот только непонятно: ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА ЗАРАБОТАЛА система ракетной опасности. А что этв система не работает на упрежден...В Белгороде звуча...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А не забыли , что краина страна -банкрот и продолжает воровать из трубы газ ещё не рассчитавшись за прошлый украденны...В МИД заявили, чт...
  • Владимир Карпов
    Снова, как всегда, наши будут сопли жевать ... Хотя бы учились у других стран, как надо жёстко отвечать на подобные з...Россия потребовал...

Горемыкин вручил госнаграды отличившимся в боях на Запорожском направлении

Горемыкин вручил госнаграды отличившимся в боях на Запорожском направлении

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые отличились при выполнении боевых задач на Запорожском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх