Многие хотя бы раз сталкивались с тревогой: знакомый вернул долг переводом на карту — а вдруг налоговая воспримет это как доход и потребует заплатить НДФЛ? В последнее время такие вопросы звучат всё чаще, подогреваемые разговорами о том, что банки и ФНС якобы «видят все переводы» и автоматически превращают любое крупное поступление в налог.
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